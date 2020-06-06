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    • 06.06.2020 12:05
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    Sabah yazarından, 'li 'in Atatürk imzalı maskesine tepki: Tarihe "Atatürk'ü ve Türk bayrağını çöpe atanlar" olarak geçecekler

    ’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ’in Türk Bayraklı ve Atatürk imzalı maskesi son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan yazarı , olaya ilişkin "Tarihe "Atatürk'ü ve Türk bayrağını çöpe atanlar" olarak geçecekler." ifadelerini kullandı.

    Tarihe Türk bayrağını çöpe atanlar olarak geçecekler

    İşte yazarı 'ın "Atatürk maskesi" adlı köşe yazısı:

    Bundan daha güzel özetleyemezler, bundan daha güzel somutlayamazlardı.
    Kendi kalelerine öyle bir gol attılar ki...



    Şeytanın aklına gelmezdi, korona maskesine Atatürk yazmak... Ağzına burnuna dantelli fistolu kadın donu geçirenler bile görülmüştü ama böylesi...
    Onların aklına geldi. Maskeyi kırmızı yaptılar, bir köşede Atatürk yazıyor, öbür köşede de ayyıldız var.
    Böylece "Atatürkçü maskesi taşıyorlar" lafı da hayata geçmiş oldu.
    Lakin... Bu maskeleri kullandıktan sonra atmak şart, kurallara tam uymak için de doktorlar "üç saat sonra" diyorlar...
    Yani Atatürklü ve Türk bayraklı bezi çıkarıp atacaklar.



    Attılar da!
    Maskeler çöp tenekelerinden toplanıyor.
    Tarihe "Atatürk'ü ve Türk bayrağını çöpe atanlar" olarak geçecekler.
    Bunların sevgili dostları olan faşistler bu konuda ne diyorlar acaba?

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    Haberler Güncel Sabah yazarından, CHP'li Tunç Soyer'in Atatürk imzalı maskesine tepki: Tarihe "Atatürk'ü ve Türk bayrağını çöpe atanlar" olarak geçecekler
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