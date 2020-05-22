Banu Özdemir, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünde yanında yer almış, hatta bu yürüyüşle ilgili kitap yazmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, skandalın ardından alelacele bir açıklama yaparak Özdemir'in partide aktif görevi olmadığını söyledi. Ancak, Özdemir'in öyle sıradan bir CHP'li olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Çünkü Özdemir, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla sık sık görüşen bir partili. İnternette Özdemir'in CHP lideri ile çekilmiş çok sayıda fotoğrafı yer alıyor. Üstelik bu fotoğraflar öyle bir etkinlik sırasında ayak üstü çekilmiş cinsten fotoğraflar değil. Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşüne de katılmış ve CHP lideri ile omuz omuza yürüyüp bu yürüyüşün kitabını da yazmış bir isim. Bu arada Özdemir'in Ayn El Arab'da yani Kobani'deki terör örgütü PKK saflarında savaşan kadınlara selam gönderilen bir duvar yazısının önünde poz verirken çekilen bir fotoğrafı da işin bir başka boyutu... Ayrıca Gezi kalkışmasının merkezi Taksim Meydanı'ndaki anıt önünde "Gezi'nin izi kalsın" yazısıyla çektirdiği fotoğraf da cabası. Bu olaydan sonra Özdemir'i biraz araştırdım. Çok konuşulacak bilgilere ulaştım. Özdemir, gerçekten sıradan biri çıkmadı... Özdemir'in, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin terör örgütü üyeliği suçundan cezaevinde bulunan eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş ile de çok önemli bir ortak özelliği varmış. Özdemir de Demirtaş gibi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın başka ülkelerdeki lider adaylarını devşirmek için düzenlediği "Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı'nda (IVLP)" eğitim almış.