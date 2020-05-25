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    • 25.05.2020 15:48
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    Troll Twitter hesabından kendi reklamını yapmaya çalışan fena yakalandı!

    Büyükşehir Belediye Başkanı 'li , Twitter'da fena rezil oldu! Troll hesabından kendi reklamını yapmaya çalışan Tunç Soyer, yanlışlıkla resmi hesabından paylaşım yapınca yakayı ele verdi. Soyer'in çalışmasına İzmir 'dan da yorum geldi. Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı troll hesabından atacağı tweeti kendi hesabından attı. Tek çalışma alanları PR ve algı diyorduk ama onu da beceremediler." dedi. Takvim.com.tr'nin özel haberi.

    Tunç Soyer fena yakalandı!

    'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'in çalışması hüsranla sonuçlandı. Önce ekibinde görevli Kerem Ziya Yangöz'e "Her sabah belediyeye gelirken durup kuşları beslediğini biliyor muydunuz @tuncsoyer" diye paylaşım yaptıran Soyer, daha sonra troll hesabından "Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız" şeklinde yorumda bulunarak kendi kendinin reklamını yapmaya çalışıyordu.



    TROLL YERİNE GERÇEK HESAPTAN ATINCA FENA YAKALANDI!
    Fakat CHP'li Soyer'in PR çalışması uzun sürmedi. Soyer, kendisini öven paylaşımı troll hesabı yerine kendi resmi hesabından yapınca ucuz numara açığa çıkmış oldu.

    PAYLAŞIMI APAR TOPAR SİLDİ
    Tunç Soyer, söz konusu paylaşımı yanlışlıkla resmi hesabından yaptığını fark edince apar topar silse de iş işten geçti.



    "TEK ÇALIŞMA ALANLARI PR VE ALGI ONU DA BECEREMEDİLER!"
    CHP'li Tunç Soyer'in ifşa olan PR numarasına Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 'dan da yorum geldi. Dağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı troll hesabından atacağı tweeti kendi hesabından attı. Tek çalışma alanları PR ve algı diyorduk ama onu da beceremediler. Siz hizmet edin ve çalışın, İzmirliler sizi över zaten. Bu sayede trol hesaplarla da uğraşmak zorunda kalmazsınız." ifadelerine yer verdi.

    TAKVİM.COM.TR/ÖZEL

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