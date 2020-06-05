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    ’li ’den skandal atama! AK Partili Kaya deşifre etti

    AK Parti , sosyal medya hesabından Başkanı ’in 2015 yılındaki Hendek ihaneti sırasında  ’yı destekleyen bildiriye imza atan üç ismi belediye şirketi ’nın yönetim kuruluna atayarak sahip çıktığını deşifre etti.

    CHP’li Tunç Soyer’den skandal atama!

    Terör örgütü , 2015 yılında Doğu ve Güneydoğu'da hendek kazdı ve dağdaki terörünü şehirlere taşıdı. 1128 akademisyen ise "Barış Bildirisi" adı altında terör örgütü PKK'ya destek içerikli bir bildiriyi imzaladı. Bu imzayı atanlar "Bu suça ortak olmayacağız" diyerek PKK terör örgütünün hendek eylemine arka çıktı. Farklı tarihlerde açılan davalar sonucu bazı isimler terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle ceza aldı.

    Prof. , Prof. ve Prof. Ayşen Uysal isimli akademisyenler de bu bildiriye imza atan kişiler arasındaydı. Bu isimler Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi ardından, ile görevli oldukları üniversitelerden ihraç edildi.

    CHP'Lİ TUNÇ SOYER SAHİP ÇIKTI
    AK Parti MKYK Üyesi ve ise sosyal medya hesabından Başkanı 'in ilginç bir atamasını deşifre etti. Kaya; Prof. Melek Göregenli, Prof. Nilgün Toker Kılınç ve Prof. Ayşen Uysal'un CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından 'nın yönetim kuruluna atadığını belirtti.

    Kaya, şunları kaydetti: "KHK ile ihraç edilen 'li üç isim, CHP'li Sn. Tunç Soyer tarafından 'nin şirketi olan Grand Plaza A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi yapıldı. HDP'ye güç katmak için yapılan bu atamalar, pandemi süreci içerisinde, 23 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildi."

    DAMLA KAYA-SABAH

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