İçişleri Bakanlığı dün gece saatlerinde 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildiren genelgeyi yayınladı. Genelgeye göre; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap bu sorunun yanıtını verdi.

NEDEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ?

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Alpay Azap, "İllerdeki pandemi kurulları ve il sağlık müdürlükleri belli illerde vaka sayılarının arttığını bildirdi. Gaziantep, Diyarbakır, Karadeniz Bölgesi'nden birkaç şehir de var. Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik, çok hafif bir artış var." dedi.

"İSTANBUL KONTROL ALTINA ALINDI"

Habertürk yayınında konuşan Azap, "Salgının başlangıcında vakaların büyük bir kısmı İstanbul'daydı. İstanbul çok büyük bir il olduğu için, sayılar Türkiye'yi çok etkiliyordu. Türkiye'ye baktığınızda İstanbul sayılarını görüyordunuz aslında. İstanbul'da salgının kontrol altına alındığını göz önüne alırsak Türkiye'nin geri kalanını görmeye başladık." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ DALGA BEKLEMİYORUZ"

Azap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile aynı düşündüğünü belirtti, "İstanbul'un 1-1.5 ay önce tamamladığı salgın eğrisi bazı illerimiz için yeni başlıyor olabilir. Bunu dikkatlice takip etmek gerekir. Sayın Sağlık Bakanı "İkinci dalgayı beklemiyoruz" dedi. Bu önümüzdeki birkaç aylık dönem için yapılmış bir değerlendirme. Bu birkaç aylık dönemde vaka sayılarında belirgin bir düşüş olmasa dahil artış da beklemiyoruz." diye konuştu.