Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.06.2020 11:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.06.2020 11:53
    ABONE OL

    Sokağa çıkma kısıtlaması neden ilan edildi? açıkladı!

    İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayışan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 7 milyona yakın kişiye bulaştı. koronavirüsün yayılmasını engellemek için bir dizi önlemler aldı. Vaka sayısının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecine girilirken bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki sokağa çıkma kısıtlaması neden ilan edildi? Merak edilen bu sorunun cevabını verdi. İşte detaylar...

    Sokağa çıkma kısıtlaması neden ilan edildi?

    İçişleri Bakanlığı dün gece saatlerinde 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildiren genelgeyi yayınladı. Genelgeye göre; , Balıkesir, , , , , İzmir, , , Konya, , , Samsun, ve illerinde 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs bu sorunun yanıtını verdi.

    NEDEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ?
    İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Alpay Azap, "İllerdeki pandemi kurulları ve il sağlık müdürlükleri belli illerde vaka sayılarının arttığını bildirdi. Gaziantep, , Karadeniz Bölgesi'nden birkaç şehir de var. Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik, çok hafif bir artış var." dedi.

    "İSTANBUL KONTROL ALTINA ALINDI"
    Habertürk yayınında konuşan Azap, "Salgının başlangıcında vakaların büyük bir kısmı İstanbul'daydı. İstanbul çok büyük bir il olduğu için, sayılar 'yi çok etkiliyordu. Türkiye'ye baktığınızda İstanbul sayılarını görüyordunuz aslında. İstanbul'da salgının kontrol altına alındığını göz önüne alırsak Türkiye'nin geri kalanını görmeye başladık." ifadelerini kullandı.

    "İKİNCİ DALGA BEKLEMİYORUZ"
    Azap, Fahrettin Koca ile aynı düşündüğünü belirtti, "İstanbul'un 1-1.5 ay önce tamamladığı salgın eğrisi bazı illerimiz için yeni başlıyor olabilir. Bunu dikkatlice takip etmek gerekir. Sayın Sağlık Bakanı "İkinci dalgayı beklemiyoruz" dedi. Bu önümüzdeki birkaç aylık dönem için yapılmış bir değerlendirme. Bu birkaç aylık dönemde vaka sayılarında belirgin bir düşüş olmasa dahil artış da beklemiyoruz." diye konuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Sokağa çıkma kısıtlaması neden ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap açıkladı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri