18 yaş altı şehirler arası yolculuk ve tatil yapabilir mi sorusu en fazla merak edilenler arasına girmiş durumda. Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek. En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor. Karar vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verilecek. Peki 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma saatleri nedir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de