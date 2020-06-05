Salgının halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin yönetilebilmesi ve bugüne kadar alınan tedbirlerin salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığının önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde bugün saat 24.00 ile 7 Haziran saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirildi.

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla kısıtlama öncesinde bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.