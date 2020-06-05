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    • 05.06.2020 16:43
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    Başkan Erdoğan'dan millet bahçesi açılışı öncesinde samimi kareler! Diktiği ağaca can suyunu elleriyle verdi

    Başkan , 'nde 'ye 10 millet bahçesi kazandırdı. Tarihi açılış öncesinde 'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, diktiği ağaca can suyu verdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı ve inşaat çalışmaları devam eden Ankara Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, burada ağaç dikerek can suyunu verdi.

    Daha sonra açılışta önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu tesisler iftihar edilecek eserlerdir. Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak Millet Bahçelerimizden 13'ünü daha önce hizmete açmıştık. Bugünkülerle birlikte 23 Millet Bahçesi'ne ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, 10 Millet Bahçesi'nin açılışı için şehirlere tek tek bağlanarak yetkili isimlerden bilgiler aldı.

    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan millet bahçesi açılışı öncesinde samimi kareler! Diktiği ağaca can suyunu elleriyle verdi
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