Başkan Erdoğan'dan millet bahçesi açılışı öncesinde samimi kareler! Diktiği ağaca can suyunu elleriyle verdi

Daha sonra açılışta önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu tesisler iftihar edilecek eserlerdir. Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak Millet Bahçelerimizden 13'ünü daha önce hizmete açmıştık. Bugünkülerle birlikte 23 Millet Bahçesi'ne ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.