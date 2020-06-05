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Türkiye'de tarihi gün geldi! 10 yeni Mİllet Bahçesi bugün hizmete açılıyor

Başkan Erdoğan'ın duyurmuş olduğu ve birçok ilimizde hizmete açılacak olan Millet Bahçeleri için tarihi gün geldi. İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da yapımı tamamlanan Millet Bahçeleri açılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken, ülkemizin en prestijli projelerinden biri olan millet bahçelerimiz, 1000 yıllık şehircilik geleneğimizin bir yansıması, tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü olacak." dedi.

05.06.2020 12:07 - Son Güncelleme: 05.06.2020 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





