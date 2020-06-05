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Türkiye'de tarihi gün geldi! 10 yeni Mİllet Bahçesi bugün hizmete açılıyor

Başkan Erdoğan'ın duyurmuş olduğu ve birçok ilimizde hizmete açılacak olan Millet Bahçeleri için tarihi gün geldi. İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da yapımı tamamlanan Millet Bahçeleri açılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken, ülkemizin en prestijli projelerinden biri olan millet bahçelerimiz, 1000 yıllık şehircilik geleneğimizin bir yansıması, tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü olacak." dedi.

05.06.2020 12:07 - Son Güncelleme: 05.06.2020 12:44
Türkiye'de tarihi gün geldi! 10 yeni Mİllet Bahçesi bugün hizmete açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak ve inşaat çalışmaları devam eden Ankara Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunacak.

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Türkiye'de tarihi gün geldi! 10 yeni Mİllet Bahçesi bugün hizmete açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde yapımını sürdürdüğü 207 millet bahçesiyle şehirlerde yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyor.

Türkiye'de tarihi gün geldi! 10 yeni Mİllet Bahçesi bugün hizmete açılıyor

Bu kapsamda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenecek törenle İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin toplu açılışı yapılacak.

Türkiye'de tarihi gün geldi! 10 yeni Mİllet Bahçesi bugün hizmete açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken, ülkemizin en prestijli projelerinden biri olan millet bahçelerimiz, 1000 yıllık şehircilik geleneğimizin bir yansıması, tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tarihi gün geldi! 10 yeni Mİllet Bahçesi bugün hizmete açılıyor

"ŞEHİRLERİMİZ NEFES ALIYOR"

13 millet bahçesinin açılışını 2018'de gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Şimdi yine 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da 10 yeni millet bahçemizin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yeni millet bahçelerimiz, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz bahçeleriyle buluşuyor, şehirlerimiz nefes alıyor."

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