HALİL BEZMEN KİMDİR?

Halil Bezmen, (d. 1949 İstanbul) Türk iş adamı ve yazar. Özellikle Türk kamuoyunda "Rahşan Affı" olarak bilinen ve 22 Aralık 2000 tarihinde TBMM tarafından çıkartılan yasa ile cezaevinden salıverilmesi, İSKİ dolandırıcılığının ardından tarihi eser kaçakçılığı ve vergi kaçırmak suçlarından yargılandığı esnada yurt dışına kaçması ve son dönemde yazdığı kitaplar ile tanınmaktadır.

Sefarad kökenli bir aileden gelen Bezmen, ilkokulu İstanbul'da okuduktan sonra eğitim hayatına İsviçre'de devam etmiştir. Zürih Teknik Üniversitesi makine mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve Türkiye'ye döndükten sonra, 1929 yılında kurulmuş olan ailesine ait Mensucat Santral isimli şirkette çalışmaya başlamıştır. Yaklaşık olarak on yıl kadar sonra Mensucat Santral şirketine genel müdür olarak atanmıştır.