Halil Bezmen kimdir? Uğur Dündar'ın dövdüğü adam kim? Sosyal medyada gündeme oturan Uğur Dündar videosunun ardından Uğur Dündar'ın mikrofonla dövdüğü adam kim sorusun yanıt aranmaya başlandı. Videoda adı geçen Halil Bezmen'in kim olduğunu arama motorlarında cevap aranıyor. İşte, Halil Bezmen hakkında merak edilenler ve videonun detayları…
UĞUR DÜNDAR'IN DÖVDÜĞÜ ADAM KİM?
"Seni parça parça yaparım." diyen kişiye Uğur Dündar, "Hadi parçala bakayım, hangimiz hangimizi parçalayacak bakalım." diyor. Darbe alan Uğur Dündar, "Vurma" uyarısının ardından karşısındaki adamı mikrofonla uzun bir süre dövüyor.
Video tarihi 2001 yıllarına ait. Uğur Dündar, "Devleti kazıkladım." diye ifade veren ve vizesiz olarak ABD'ye kaçıp yerleşen Halil Bezmen'in bekçisini mikrofonla dövüyor.
HALİL BEZMEN KİMDİR?
Halil Bezmen, (d. 1949 İstanbul) Türk iş adamı ve yazar. Özellikle Türk kamuoyunda "Rahşan Affı" olarak bilinen ve 22 Aralık 2000 tarihinde TBMM tarafından çıkartılan yasa ile cezaevinden salıverilmesi, İSKİ dolandırıcılığının ardından tarihi eser kaçakçılığı ve vergi kaçırmak suçlarından yargılandığı esnada yurt dışına kaçması ve son dönemde yazdığı kitaplar ile tanınmaktadır.
Sefarad kökenli bir aileden gelen Bezmen, ilkokulu İstanbul'da okuduktan sonra eğitim hayatına İsviçre'de devam etmiştir. Zürih Teknik Üniversitesi makine mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve Türkiye'ye döndükten sonra, 1929 yılında kurulmuş olan ailesine ait Mensucat Santral isimli şirkette çalışmaya başlamıştır. Yaklaşık olarak on yıl kadar sonra Mensucat Santral şirketine genel müdür olarak atanmıştır.
Bu yıllarda Santral Holding şirketi, Türkiye'deki en büyük 10 aile şirketi arasında bulunuyordu. Ancak babası Fuad Bezmen, Halil'i şirketi batırdığından dolayı medyada kötüleyen yorumlarda bulunmuştur. Ayrıca, daha sonra Halil Bezmen'in Hayyam Garipoğlu'na 35 milyon dolar karşılığında sattığı Rabak Elektrolitik Bakır ve Mamulleri A.Ş.'de Santral Holding'e aitti. Bezmen, Türkçenin yanı sıra Fransızca, Almanca, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.