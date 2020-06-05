AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaptığı açıklamada, "Barolarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Erken seçim konusunda ise Mehmet Muş, "Seçimlerin üzerinden 2 sene geçmiştir. Bizim gündemimizde yoktur. Zamanında yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

Siyasi partiler kanunu gibi düzenlemeler hakkında ise "Kanun yoluyla siyasi partinin seçime girmesini engellemek gibi bir durum söz konusu değil. Bu çalışma hakkında gerekli bilgileri sağlayacağız" dedi

Muş, "Hüllecilik CHP'nin işidir. Hüllecilik bizde yoktur, biliyorsunuz o Güneş Model'den itibaren CHP'nin geleneğidir. Kurulan ya da kurulacak yeni partiler mevcut hukukumuza göre teşkilatlarını kurarak seçimlere girebilirler. Herkes hak ettiği oyu alacaktır" dedi.



3 İSMİN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP ve CHP'den 3 ismin vekilliğin düşürülmesi hakkında, "CHP durumu nasıl konumlandıracağına karar vermeli " dedi.