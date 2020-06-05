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    'den 'li ve 2 'li ismin vekilliklerinin düşürülmesi hakkında flaş açıklama!

    Son dakika haberleri... kararı ile 'li ve iki 'li milletvekilinin vekillikleri düşürülmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan , "CHP durumu nasıl konumlandıracağına kendi karar vermeli " ifadelerini kullandı.

    , yaptığı açıklamada, "Barolarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

    Erken seçim konusunda ise Mehmet Muş, "Seçimlerin üzerinden 2 sene geçmiştir. Bizim gündemimizde yoktur. Zamanında yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

    Siyasi partiler kanunu gibi düzenlemeler hakkında ise "Kanun yoluyla siyasi partinin seçime girmesini engellemek gibi bir durum söz konusu değil. Bu çalışma hakkında gerekli bilgileri sağlayacağız" dedi

    Muş, "Hüllecilik CHP'nin işidir. Hüllecilik bizde yoktur, biliyorsunuz o Güneş Model'den itibaren CHP'nin geleneğidir. Kurulan ya da kurulacak yeni partiler mevcut hukukumuza göre teşkilatlarını kurarak seçimlere girebilirler. Herkes hak ettiği oyu alacaktır" dedi.

    3 İSMİN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ve 'den 3 ismin vekilliğin düşürülmesi hakkında, "CHP durumu nasıl konumlandıracağına karar vermeli " dedi.

    Haberler Güncel AK Parti'den CHP'li Enis Berberoğlu ve 2 HDP'li ismin vekilliklerinin düşürülmesi hakkında flaş açıklama!
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