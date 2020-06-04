Gece saatlerinde ardı ardına gözaltı kararları geldi. Bu bağlamda Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu gözaltına alındı. Aynı zamanda Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Enis Berberoğlu Vatan caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne getirildi. Sabah saatlerinde ise HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürülmüştü. Peki Enis Berberoğlu neden tutuklandı? Hangi HDP milletvekilleri neden tutuklandı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
HDP'li Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu gözaltına alındı.
CHP'li Enis Berberoğlu gözaltına alındı
Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Berberoğlu Vatan caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne getirildi.
ENİS BERBEROĞLU KİMDİR?
1956 İstanbul'da doğan Enis Berberoğlu'nun tam adı Kadri Enis Berberoğlu'dur.
Gazeteci; Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı.
Çeşitli gazete ve televizyonlarda muhabirlik, haber koordinatörlüğü, köşe yazarlığı ve genel yayın yönetmenliği yaptı. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.
İngilizce ve Almanca bilen Berberoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.
Enis Berberoğlu neden tutuklandı?
Milletvekilliği düşürülen CHP Eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlanan MİT TIR'larının durdurulması görüntülerinin Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı.
CAN DÜNDAR, ENİS BERBEROĞLU'NUN İSMİNİ İFŞA ETTİ
Cumhuriyet Gazetesi'nde MİT TIR'ları ihanetine ilişkin görüntüleri manşete taşıyan Can Dündar, "Tutuklandık" kitabında; "Nihayet 27 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra solcu bir milletvekili dostum getirdi görüntüleri" ifadelerini kullanmış ve Enis Berberoğlu'nun ismini ifşa etmişti.
DÜNDAR İLE BERBEROĞLU, 27 MAYIS 2015 GÜNÜ SAAT 14:32:20'DE CUMHURİYET GAZETESİ YAKININDA GÖRÜŞTÜ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, 27 Mayıs 2015 günü saat 14:32:20'de CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile görüştüğü ve MİT TIR'ları görüntülerini Berberoğlu'ndan aldığını tespit etmişti.
Can Dündar'ın, Enis Berberoğlu'nun kullandığı telefonla görüşme yaptığı, söz konusu görüşme sırasında "Şişli Büyükdere Cad. No:22/A İstanbul" adresi civarındaki baz istasyonundan sinyal verisi alınmıştı.
DÜNDAR: "(BERBEROĞLU), 'MERAK ETTİĞİN ŞEY BU FLASH DİSKİN İÇİNDE' DEDİ"
Can Dündar, "Tutuklandık" adlı kitabında, MİT TIR'ları görüntülerini kimin getirdiğini şöyle açıkladı: "27 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra solcu bir milletvekili dostum getirdi görüntüleri... 'Merak ettiğin şey bu flash diskin içinde' dedi."
İŞTE O SÜREÇ
KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ENİS BERBEROĞLU, ZAMAN'I ZİYARET ETTİ
17 MAYIS 2015: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesi yöneticileriyle görüştü. Görüşmeye; gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da katıldı.
KILIÇDAROĞLU: "MİT TIR'LARI GÖRÜNTÜLERİNİ SEYRETTİM. BUNLARIN GİZLENECEK BİR YANI YOK"
20 MAYIS 2015: Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları görüntülerini seyrettiğini açıkladı ve "Bunların gizlenecek bir yanı yok" dedi.
CAN DÜNDAR, ENİS BERBEROĞLU'NU İHBAR ETTİ
Can Dündar, "Tutuklandık" kitabında; "Nihayet 27 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra solcu bir milletvekili dostum getirdi görüntüleri. 'Merak ettiğin şey bu flash diskin içinde' dedi" ifadelerini kullandı.
AKIN ATALAY'DAN CAN DÜNDAR'A: "TUTUKLAMA KAÇINILMAZ.."
28 MAYIS 2015: Can Dündar, Cumhuriyet gazetesinin manşet toplantısında, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı ve gazetenin avukatı Akın Atalay'a MİT TIR'ları görüntülerini sordu.
Akın Atalay, Can Dündar'a, "Bunun sonuçlarını düşündün mü? Bunun devlet sırrı olduğunu söyleyecekler, tırları durduran savcıları, askerleri tutukladılar. Devletin sırrını ifşa ağır cezalık bir suçtur. Tutuklama kaçınılmaz" dedi.
CAN DÜNDAR İHANET GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
29 MAYIS 2015: Can Dündar, MİT TIR'ları ihanetine ilişkin görüntüleri manşete taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; MİT TIR'ları eylemini FETÖ'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlıyor.
İHANET MANŞETİ ATILDI, 2 YILDIR SATILMAYAN VİLLA MİT TIR'LARINI DURDURAN TÜMGENERAL HAMZA CELEPOĞLU'NUN AVUKATINA SATILDI
18 HAZİRAN 2015: Can Dündar, Ankara'da 2 yıldır satamadığı Rönesans Evleri'ndeki villasının satışı için eşi Dilek Dündar'a vekalet verdi
25 HAZİRAN 2015: Dilek Dündar kendi ve eşi Can Dündar'a ait hisseyi MİT TIR'larını durduran Tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatının hukuk bürosuna tapudan satış yaptı. Tapuda imza atan ise Hamza Celepoğlu'nun avukatı Sönmez Ahi'nin ortağı B. Mustafa Yılmaz olduğu tespit edildi.
CAN DÜNDAR 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALDI
CHP Eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.