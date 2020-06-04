İHANET MANŞETİ ATILDI, 2 YILDIR SATILMAYAN VİLLA MİT TIR'LARINI DURDURAN TÜMGENERAL HAMZA CELEPOĞLU'NUN AVUKATINA SATILDI

18 HAZİRAN 2015: Can Dündar, Ankara'da 2 yıldır satamadığı Rönesans Evleri'ndeki villasının satışı için eşi Dilek Dündar'a vekalet verdi

25 HAZİRAN 2015: Dilek Dündar kendi ve eşi Can Dündar'a ait hisseyi MİT TIR'larını durduran Tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatının hukuk bürosuna tapudan satış yaptı. Tapuda imza atan ise Hamza Celepoğlu'nun avukatı Sönmez Ahi'nin ortağı B. Mustafa Yılmaz olduğu tespit edildi.

CAN DÜNDAR 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

CHP Eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.