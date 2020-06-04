

İki HDP'li vekil ile birlikte Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı sebebiyle İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Berberoğlu Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.



SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK SUÇUNDAN 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.



Berberoğlu hakkındaki karar kesinleşmişti.





HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.







Nazif KARAMAN/ SABAH