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    • 05.06.2020 14:57
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    Son dakika: 'de operasyonu: 31 gözaltı!

    Son dakika haberleri... Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 31 kişi gözaltına alındı.

    İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı!

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nın /'nin hücre evi yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

    Şüphelilerin arasında mahrem yapıda görev alan sözde yönetici pozisyonundaki kişilerin de olduğu bildirildi.

    FETÖ'nün sözde 'Gediz büyük bölge hadimi', 'Buca sorumlusu', ' ili sahil eyaleti imamı', 'İzmir Büyükşehir üniversite mesulü', 'Buca bölgesi eyalet talebe mesulü', 'Buca eyalet üniversite mesulü', 'Bornova il üniversite mesulü', ' ilinde büyük bölgeci' ve 'Hatay ili sahil eyaleti talebe mesulü' gibi görevlerle anılan kişilerin de olduğu öğrenildi.

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