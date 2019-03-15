Ekşi Sözlük'teki İslam düşmanlığı Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırının ardından bir kez daha hortladı. Daha önce sayısız kez Hz. Muhammed'e ve Allah'a ağıza alınmayacak hakaretler içeren mesajlara yer veren Ekşi Sözlük isimli internet sitesi, bu kez de Yeni Zelanda'da yaşanan korkunç olayı öven mesajlara yer verdi.

SAHİBİ İSLAM DÜŞMANI ÇIKTI

1999 yılında Sedat Kapanoğlu tarafından kurulan "kutsal bilgi kaynağı" mottolu site zamanla Türkiye'nin en çok tıklanan sitelerinden olmasının yanı sıra artan Müslüman düşmanlığı ve İslamofobinin merkezi konumunda olmasıyla da dikkat çekti. Özellikle Ekşi Sözlük'te 2013 yılında Hz. Muhammed ve Allah'a edilen hakaret içerikli paylaşımlar gündemi uzun süre meşgul etti. İnanan inanmayan herkesin tepkisini çeken bu mesajlar sonrasında yetkililer harekete geçerek konuyu yargıya taşıdı.

CEZA ALDI ABD'YE KAÇTI

Konunun yargıya intikal etmesi sonucu ilgili içerikleri siteden kaldıran Ekşi Sözlük yetkilileri bununla sıyrılamadı. Mahkeme, sitenin kurucusu olan ve bu içerikleri paylaşan kullanıcılara maaş ödemesi yaptığı da iddia edilen Sedat Kapanoğlu'nu "İslami değerlere hakaret" gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu cezanın 5 yıl ertelenmesi sonrası Kapanoğlu soluğu ABD'de alarak Türkiye'den kaçtı.

GEZİ OLAYLARINDA DA BAŞROLDE

2013 yılında yaşanan Gezi Parkı olaylarında da başrolde yer alan Ekşi Sözlük, o dönem provokatörlerin toplanma ve örgütlenme merkezi olmuştu. Açılan başlıklarla kalkışma büyütülmeye çalışılırken, Sedat Kapanoğlu tarafından provokatörlere maddi manevi destek sağlanmıştı.

KILIÇDAROĞLU İLE KOL KOLA

Gezi Parkı olaylarına desteği nedeniyle o dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından övülen Kapanoğlu, CHP liderini bunun karşılığında sözlüğe konuk olarak almıştı. Kılıçdaroğlu'nun elinden bir de plaket alan İslam düşmanı Kapanoğlu, objektiflere CHP lideri ile poz vermişti.