Geçmişte namaz kılan öğrencileri 'suç işlemiş' gibi gösteren, CHP yandaşlığıyla bilinen ve kendisini 'ilkeli gazeteci' olarak tanımlayan Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın yıllar öncesine ait skandal görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER BELGESELLE ORTAYA ÇIKTI

Dündar'ın yaşam öyküsünün anlatıldığı "Olağanüstü Bir Hayat" adlı belgeselle ortaya çıkan görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturdu.

GAZETECİLİK DEĞİL ZORBALIK

Dündar'ın gazetecilik adı altında yaptığı zorbalığın yer aldığı görüntülerde röportaj için evinin önüne gittiği şahsın röportaj vermek istememesine rağmen Dündar'ın 'taciz'ini sürdürdüğü görüldü.

KÜFÜRLER SAVURUP YUMRUKLADI

Polisin dahi özel mülke girişte izin alması gerekirken açıkça suç işleyerek şahsın evinin bahçesinde tacizini sürdüren Dündar evin çalışanının kameranın kapatılmasını istenmesinin ardından çileden çıktı.

Evin çalışanını dakikalarca yumruklayan Dündar'ın ağza alınmayacak küfürler yağdırdığı da duyuldu.

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