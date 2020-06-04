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    • 05.06.2020 02:09
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    İşte ’ın 'gazetecilik' geçmişi! Röportaj için gitti en galiz küfürlerle layıp tekme tokat şiddet uyguladı

    yandaşlığıyla bilinen ve kendisini ‘ilkeli gazeteci’ olarak tanımlayan yazarı ’ın skandal görüntüleri ortaya çıktı. Dündar'ın yıllar önce bir röportaj için evinin önüne gittiği şahsın çalışanını ladığı ve küfürler savurduğu görüldü. Görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturdu.

    İşte Uğur Dündar’ın ‘gazetecilik’ geçmişi!

    Geçmişte namaz kılan öğrencileri 'suç işlemiş' gibi gösteren, yandaşlığıyla bilinen ve kendisini 'ilkeli gazeteci' olarak tanımlayan yazarı 'ın yıllar öncesine ait skandal görüntüleri ortaya çıktı.

    GÖRÜNTÜLER BELGESELLE ORTAYA ÇIKTI
    Dündar'ın yaşam öyküsünün anlatıldığı "Olağanüstü Bir Hayat" adlı belgeselle ortaya çıkan görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturdu.

    GAZETECİLİK DEĞİL ZORBALIK
    Dündar'ın gazetecilik adı altında yaptığı zorbalığın yer aldığı görüntülerde röportaj için evinin önüne gittiği şahsın röportaj vermek istememesine rağmen Dündar'ın 'taciz'ini sürdürdüğü görüldü.

    KÜFÜRLER SAVURUP YUMRUKLADI
    Polisin dahi özel mülke girişte izin alması gerekirken açıkça suç işleyerek şahsın evinin bahçesinde tacizini sürdüren Dündar evin çalışanının kameranın kapatılmasını istenmesinin ardından çileden çıktı.

    Evin çalışanını dakikalarca layan Dündar'ın ağza alınmayacak küfürler yağdırdığı da duyuldu.

    TAKVİM.COM.TR

    Haberler Güncel İşte Uğur Dündar’ın 'gazetecilik' geçmişi! Röportaj için gitti en galiz küfürlerle yumruklayıp tekme tokat şiddet uyguladı
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