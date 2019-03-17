Ekşi Sözlük'te Yeni Zelanda'daki saldırı ile ilgili açılan başlığın altına, "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizleseydi diye iç geçirdim." diye yazan ve herkesin tepkisini çeken Ekşi Sözlük kullanıcısının adının Atilla Alataş olduğu ortaya çıktı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Alataş, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EKŞİ SÖZLÜK KORUMAYA ÇALIŞTI!

Olayla ilgili soruşturma sırasında skandal bir olayın daha yaşandığı ortaya çıktı. Sözlükte "Mukemmeligindayanilmazhafifligi" rumuzu ile yazan Atilla Alataş'ın IP numarasının emniyet güçlerine verilmediği öğrenildi. Olay sonrası "Konuyla ilgili emniyet birimleri tarafımızla iletişime geçmiştir, yasal süreç işlemektedir." diyen Ekşi Sözlük yetkililerinin yaşananlar sırasında bunun tam tersi bir tutum sergilediği belirtildi. Ekşi Sözlük yönetimi İslam düşmanı şahsı korumaya çalışırken, yaşananlar üzerine soruşturmayı yürüten savcının bizzat Ekşi Sözlük'ün merkezine giderek işlemleri yürüttüğü öğrenildi.

KUTSAL DEĞERLERE HAKARET EDENLERİ KORUYAN EKŞİ SÖZLÜK'ÜN ARKASINDA KİMLER VAR?

İslam'a ve onun getirdiği kutsal değerlere her gün sayısız kez hakaret edilen Ekşi Sözlük ile ilgili milyonlarca vatandaş yetkililerin harekete geçmesini isterken, "bu sitenin arkasında kimler var?" sorusu da akıllara geldi. Kimler tarafından finanse edildiği merak edilen Ekşi Sözlük'ün sahibi Sedat Kapanoğlu'nun da "dini değerlere hakaret suçu"ndan sabıkası bulunuyor.

ABD'YE KAÇMIŞTI

Sözlüğün gerçek sahibi Kapanoğlu, aldığı bu ceza sonrası ABD'ye kaçmıştı. Türkiye'de olduğu yıllarda sözlükteki İslam düşmanlığına da göz yuman Kapanoğlu'nun bu kullanıcılara maaş bağladığı da iddia edilmişti. Kapanoğlu yurt dışına kaçtıktan sonra sözlükteki İslam düşmanlığı daha da artması göze çarpmıştı.

KILIÇDAROĞLU İLE KOL KOLA VAR

Gezi Parkı olayları sırasında organize merkezi konumundaki yerlerden biri olan Ekşi Sözlük, büyük provokasyonlar yaşanmıştı. Sözlüğün sahibi Sedat Kapanoğlu o dönem provokatörleri açıkça destekleyerek maddi ve manevi yardımda bulunmuştu. Bu yardımları sonrası Kapanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından plaket ile ödüllendirilmişti.