Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 3 saat sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik MYK ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Çelik'in açıklamalarından satır başları;



Koronavirüs sebebiyle pek çok kaybımız oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz.

Süreci yüksek bir hassasiyet ile sürdürdük.

Kongrelerimizi corona virüs tedbirleri kapsamında yapamamıştık. Online mekanizmalar üzerinden yapmıştık.TBMM'de çeşitli teklifler söz konusu. Kapsamlı bir MYK oluyor.





ŞİDDETİ TAKİP EDİYORUZ

Dünyanın gündemi ABD'deki 'nefes alamıyorum' protestolarında. Biz uzun zamandır siyahilere dönük olarak oradan yükselen ırkçı şiddeti takip ediyoruz.

Son zamanlarda ırkçı polis şiddetinin, siyahi olduğu için orantısız güç kullanılması gibi bir tablo söz konusuydu. George Floyd nefes alamıyorum dediği halde orantısız güç uygulanmıştır.

Bu zihniyet ile mücadele edilmesi gerekiyor. Bunun öncü unsurları olmuştu.

TRT World ekibine bir saldırı oldu. Gazetecilik görevini yapan TRT ailesine geçmiş olsun diliyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz. Her protestoda olduğunu gibi ABD'de de meşru protestolarını yağmaya dönüştüren tüm yıkıcı gruplara da karşı olduğumu belirtmek zorundayım.

İsrail'de bir gazetede bizim bu şiddet olaylarının arkasında olduğumuz gibi yalan bir haber çıkmıştır.

Demokratik değerler Amerikan toplumunun sahip çıkmasını destekliyoruz, şiddet olaylarına karşıyız. Ne ırkçılık ne şiddetin arkasında olmamız mümkün değildir. Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan tüm gruplara karşıyız.

Camilere, kiliselere saldırı, bunların hepsine reddediyoruz. Ölüm tehditleri, iğrenç yaklaşımlar medeni toplumun parçası olamaz. Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır. Özellikle kadınlara kullanılan dil kabul edilemez. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır.

İnsan odaklı siyaset çerçevesinde insanımıza sahip çıktık. Türkiye bu kriz döneminde içe kapanmayan tek ülke oldu. Sistemimizin ne denli güçlü olduğu salgın sürecinde ortaya çıktı.

'AİLE KONUSUNU SİYASET MESELESİ YAPMAK AHLAKSIZLIKTIR'

Berat Bey üzerinden aile siyaseti yapılıyor. Aile meselesi siyasette etik bir alandır. Aile meselesini siyaset konusu yapmak, ahlak dışı bir tutum olarak kabul edilir. Bunu defalarca uyarmamıza rağmen, CHP sözcüleri tarafından yapılmaktadır. Sayın Bakanımızın babası Sadık Albayrak, statüko sosyetesine karşı mücadele eden bir kimsedir. Bunun için hapis yatmıştır.

Siyasi değerlerimiz ayrışabilir ama ahlak değerleri herkes için aynıdır.

Kendi dönemlerinde 1 saat sonrasını ön göremeyenler şimdi yapılana bir şey demiyor, 6 sonrayı soruyor. Virüse karşı önemli destekler ortaya kondu. Esnafımızı yalnız bırakmadık. Tüm dünya 1 yıl sonrası için, 2 yıl sonrası için çok olumlu konuşamıyor. Dört yeni finansman paketi açıklandı. Dün bu destekleri verdiğimiz gibi bundan sonra da vereceğiz. Formülümüz önce toparlanma, sonra atılım.

AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNMASI

İstanbul'un fethini çok güzel bir şekilde kutladık. Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Yunanistan buna nedense tepki gösterdi. Biz hiçbir Hristiyan'ın dini duygusuna hakaret etmeyiz. İslam düşmanlığı, ırkçılık sizin topraklarınızda var. Tüm dinlere hürmet ederiz.

FATİH SONDAJ GEMİSİ

Dünyada yüksek teknolojiye sahip 5 gemiden sayılıyor. Karadeniz'e açılması oldukça önemlidir. Mavi vatanda da çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz.

LİBYA'DA YAŞANAN GELİŞMELER

Hafter'in saldırıları savaş suçudur. BM tarafından da böyle ifade edilmiştir. Türkiye'nin pozisyonunu NATO da teyit etti.



Açık Semalardan çekilme bizim için çok yanlıştır. ABD'nin Açık Semalar anlaşmasından çekilmesi bizim için endişe vericidir. Bu kararın gözden geçirilmesini ummak istiyoruz.

Boğazın altında yapılan çekimlerde, maske ve eldiven atıkları gördük. Bu hastalıkların ortaya çıkmasını sebebi, bu kirliliktir aynı zamanda.

SORU -CEVAP

BAROLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR

Barolardaki değişiklik gündemimizde. Henüz tartışma aşamasında. Demokratik olacak.

AK Parti kamp yapacak mı?

Şu an tedbirler sebebiyle böyle bir takvim yok. Burada bile bir araya gelirken önlemlere çok dikkat ediyoruz.



Darbe iması tartışması

Neden bu sözler hep tek partiden geliyor. Türkiye açısından bir darbe gündemi var mıdır? Yoktur. Sistem işlemektedir. Hükümet işin başındadır. Türkiye'nin kurumlarının böyle bir gündemi yok. Yapılan hem hükümete hem de TSK'ya iftira atmak.