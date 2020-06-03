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    • 03.06.2020 16:55
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    : 'ta 'ya ağır darbe! Örgütün ini yok edildi

    haberine göre 'ın kuzeyinde terör örgütü 'nın bir ini daha imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam edecek." denildi.

    Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Örgütün ini yok edildi

    'ın kuzeyinde terör örgütü 'nın bir ini daha imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam edecek." denildi.

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