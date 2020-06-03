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    • 03.06.2020 17:02
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    İletişim Başkanı 'dan sahte ve hileli anketlerine tepki

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı , resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda lere yönelik sahte ve hileli kamuoyu araştırmalarına sert tepki gösterdi. Altun, hileli anketlerle yanlış yönlendirilen kamuoyunun bilinçlenmesi adına ' nasıl olur?' ifadeleriyle bir infografik yayınladı. İşte detaylar...

    Sahte ve hileli seçim anketlerine tepki

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , sosyal medya hesabından "Seçimlere yönelik kamuoyu araştırmaları medyada neden sıklıkla yayınlanır?", "Seçimlere yönelik kamuoyu araştırmaları güvenilir mi?" başlığıyla iki paylaşımda bulundu.

    Altun, mesajında "Kamuoyunu sahte ve hileli anketlerle yanlış yönlendirerek zihinlerimizi işgal etmeye ve toplumumuza istikamet çizmeye çalışan odaklara karşı vatandaşlarımızı hakikatle buluşturmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Her zaman hakikatin sözcüsü olacağız. Güvenilir anket nasıl olur?" ifadelerine yer verdi.

    Paylaşımda bir de infografik yer aldı.

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