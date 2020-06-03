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    • 03.06.2020 17:11
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    Son dakika: MYK toplantısı başladı

    Son dakika haberine göre Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde başladı. Koronavirüste normalleşme sürecinin ardından toplantı yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor.

    Ankara'da kritik toplantı! Erdoğan liderliğinde başladı

    Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan başkanlığında toplandı.

    Erdoğan yaklaşık 2.5 ayın ardından ilk kez AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Toplantı koronavirüs önlemleri nedeniyle daha geniş olan MKYK salonunda yapılıyor.



    Toplantı oncesinde MYK üyelerine korona testi yapıldı. AK Parti Genel Merkezi'ne girişte gelenlerin ateşi ölçüldü. Toplantıda Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve Medya Tanıtım Baskan Yardımcısı Mahir Ünal birer sunum yapacak.

    Toplantıda koronavirüs nedeniyle ertelenen kongreler, baro seçimlerini yenide düzenlenmesi, Meclis takvimi, kiralık vekil geçişlerini önlemek için Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarımda yapılması düşünülen değişikler ele alınacak.

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