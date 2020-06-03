AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Erdoğan yaklaşık 2.5 ayın ardından ilk kez AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Toplantı koronavirüs önlemleri nedeniyle daha geniş olan MKYK salonunda yapılıyor.





Toplantı oncesinde MYK üyelerine korona testi yapıldı. AK Parti Genel Merkezi'ne girişte gelenlerin ateşi ölçüldü. Toplantıda Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve Medya Tanıtım Baskan Yardımcısı Mahir Ünal birer sunum yapacak.

Toplantıda koronavirüs nedeniyle ertelenen kongreler, baro seçimlerini yenide düzenlenmesi, Meclis takvimi, kiralık vekil geçişlerini önlemek için Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarımda yapılması düşünülen değişikler ele alınacak.