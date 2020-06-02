Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bomba yüklü bir motosiklet patladı. Resulayn'ın güneyindeki el Manacir köyünde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybederken, patlama sonucu çevrede hasar oluştu.
Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bomba yüklü bir motosiklet patladı. Resulayn'ın güneyindeki el Manacir köyünde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybederken, patlama sonucu çevrede hasar oluştu.