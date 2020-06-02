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    • 02.06.2020 21:12
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    Son dakika: 'da bomba yüklü motosikletle terör saldırısı: 1 ölü

    Son dakika haberine göre, Suriye'nin kuzeyindeki ilçesinde bomba yüklü motosikletin sı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti. Resulayn'ın güneyindeki el Manacir köyünde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybederken, patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

    Haberler Güncel Son dakika: Resulayn'da bomba yüklü motosikletle terör saldırısı: 1 ölü
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