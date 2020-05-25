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    • 25.05.2020 23:29
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    'de /'lı teröristlerden bombalı saldırı!

    'nin kentinde teröristler elektrik trafosuna yerleştirdikleri bombayı infilak ettirdi. /'lı teröristler tarafından yapıldığı tahmin edilen saldırıda yaralanan kimse olmadı. Patlamanın ardından güvenlik güçleri alarm durumuna geçti.

    Afrin'de terör saldırısı!

    'nin kentinde teröristler elektrik trafosuna yerleştirdikleri bombayı infilak ettirdi.

    HASTANE YAKININA SALDIRDILAR
    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de bulunan askeri hastane yakınlarındaki elektrik trafosunda akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Raco Caddesi üzerinde meydana gelen patlama sonrası bölgede teyakkuz haline geçen yerel polisler önlem alıp inceleme yaptı.

    Trafoya /'li teröristler tarafından yerleştirildiği tahmin edilen el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla aktif hale getirildiği belirlendi. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, bayramı kana bulamayı hedefleyen teröristlerin belirlenerek yakalanmasına yönelin çalışmasını sürdürüyor.

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