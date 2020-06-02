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    • 02.06.2020 20:44
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    Son dakika: Vakfı'na ikinci tehdit olayının şüphelisi tutuklandı

    Son dakika haberine göre, Hrant 'nı gönderdiği elektronik posta yoluyla tehdit ettiği ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli Ersin Başkan tutuklandı.

    Hrant Dink Vakfı'na ikinci tehdit olayında flaş gelişme

    Vakfı'nı gönderdiği elektronik posta yoluyla tehdit ettiği ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli Ersin Başkan tutuklandı.



    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Çağlayan'daki 'na getirilen şüpheli Ersin Başkan'ın savcılık sorgusu tamamlandı.



    ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Savcılığın tutuklamaya ilişkin sevk yazısında, şüpheli Ersin Başkan'ın e-posta adresinden, Hrant 'nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde gönderim yaparak tehdit ettiği, soruşturmanın re'sen başlatıldığı, şüphelinin yapılan araştırma sonucunda kimliğinin ortaya çıktığı belirtilerek "Zincirleme şekilde kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işlediği, iki suçun da ayrı soruşturma olarak yürütüldüğü ifade edildi. Şüphelinin her iki suçtan da tutuklanması istendi. Nöbetçi İstanbul 8.Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Başkan, tutuklandı.


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