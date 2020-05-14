Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.05.2020 00:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.05.2020 00:19
    ABONE OL

    Son dakika: Bab'da bombalı terör saldırısı: 5 sivil yaralandı

    Son dakika haberine göre, 'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde iki ayrı noktaya bırakılan paketlerin eş zamanlı patlatılması sonucu 5 sivil yaralandı.

    Bab'da bombalı terör saldırısı!

    'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde iki ayrı noktaya bırakılan paketlerin eş zamanlı patlatılması sonucu 5 sivil yaralandı.

    Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde iki ayrı noktaya bırakılan paketler, eş zamanlı olarak infilak ettirildi. da 5 sivil yaralandı.

    Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bab'daki hastanelere nakletti.

    Patlamanın ardından çevrede hasar oluştu.

    Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Bab'da 10 Mayıs'ta işlek caddeye bırakılan paketin iftar vaktinde patlaması sonucu 18 sivil yaralanmıştı.

    Tel Rıfat ve bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.


    Haberler Güncel Son dakika: Bab'da bombalı terör saldırısı: 5 sivil yaralandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri