SAYMAZ: "'PEAK GAME' ADLI TÜRK OYUN ŞİRKETİNİN YÖNETİCİLERİNDEN BİRİ, İSMET İNÖNÜ'NÜ TORUNU ÖMER İNÖNÜ"

Söz konusu duyurunun ardından İsmet İnönü'nü torunu Ömer İnönü'nün Peak'ın yöneticilerinden olduğu iddia edildi.

Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz; sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulundu ve "ABM merkezli Zynga firmasına 1.8 milyar dolara satılan 'Peak Game' adlı Türk oyun şirketinin yöneticilerinden biri, İsmet İnönü'nü torunu Ömer İnönü'ymüş. İnönü gibi genç beyinlerin kurduğu ve yönettiği şirketin satışı, Türkiye'nin ilk milyar dolarlık girişimi olarak kayda girdi" iddiasında bulundu.