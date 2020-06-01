Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.06.2020 17:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2020 17:26
    ABONE OL

    'nden asılsız haberlerin adresi ne sert tepki: "Mesleğin yüz karası"

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı hakkında yaptıkları asılsız haberler nedeniyle ilk sayfadan 3 tekzip birden yayınlamak zorunda kalan rezil olmuştu. Cumhuriyet gazetesine bir tepki de ’nden geldi. Dernekten yapılan açıklamada "Tekzip anayasal bir haktır. Kişilik hakları ihlal edilen birey ve kurumların bu haklarını kullanması bir sorumluluk, hatta zorunluluktur. Bazı gazetelerin son günlerde adeta tekzip bülteni gibi çıkmaya başlaması mesleğimiz açısından utanç verici bir durumdur." ifadelerine yer verildi.

    Mesleğin yüz karası

    Basın ilke ve etiğini ihlal ederek yalan ve algı operasyonları ile dolu haberler yayınlayan medya kuruluşlarına yayınladığı açıklama ile tepki gösterdi. Bazı yayın organlarının tekzip bültenine döndüğünü hatırlatan Medya Derneği, sorumsuzca haber yapan kuruluşları kınadı.

    MEDYA DERNEĞİ'NDEN YALAN VE İFTİRA DOLU HABER HAZIRLAYAN YAYIN ORGANLARINA SERT TEPKİ
    Medya Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Son günlerde bazı gazetelerin birer tekzip gazetesi gibi üzülerek görüyoruz. Bu durum medya derneği olarak bizi kaygılandırıyor.

    Yalan haberler medyaya duyulan güveni derinden sarsmaktadır. Kişilerin ve kurumların itibarına suikast düzenlemek maksadıyla yapılan manipülatif haberler medyanın zaten darbe almış itibarına daha çok zarar vermektedir.

    Yalan ve yanlış haberlerin ısrarla sürdürülmesinin, toplumun doğru habere ulaşmasını ve medyanın demokratik işlevini yerine getirmesini imkansız kılması da, konunun dikkat çeken yönlerindendir.

    Tekzip anayasal bir haktır. Kişilik hakları ihlal edilen birey ve kurumların bu haklarını kullanması bir sorumluluk, hatta zorunluluktur. Bazı gazetelerin son günlerde adeta tekzip bülteni gibi çıkmaya başlaması mesleğimiz açısından utanç verici bir durumdur. Yalan haberleriyle övünen ve bu haberler dolayısıyla yayımlamak zorunda kaldıkları tekzip ve düzeltme metinlerini basın özgürlüğüne saldırı olarak yaftalayarak demokrasi ve özgürlük tartışmalarının doğru bir temelde yürütülmesini engelleyen bu gazete ve gazeteciler mesleğimizin yüz karasıdır. Medya Derneği olarak kendilerini kınıyoruz.

    Söz konusu yalan ve yanlış haberleri sorumsuzca yayımlamamakta bir beis görmeyen medya kuruluşları toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkını önemsemiyor olabilir. Fakat Medya Derneği olarak bizler temiz medya, temiz bilgi, temiz haber anlayışının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

    Saygılarımızla.

    Haberler Güncel Medya Derneği'nden asılsız haberlerin adresi Cumhuriyet gazetesine sert tepki: "Mesleğin yüz karası"
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri