Haziran ayında piknik yerleri açılıyor mu? Piknik alanları açıldı mı?

PİKNİK ALANLARI AÇILDI MI?



İçişleri Bakanlığı genelgesinde, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, spor merkezleri ve tesisleri 24.00'e kadar hizmet vermeye başlayacak.

- Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran'dan itibaren başlanacak.