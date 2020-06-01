Haziran ayında piknik yerleri açılıyor mu? Piknik alanları açıldı mı?

Yazın vazgeçilmez alanlardan biri olan piknik yerlerinde vatandaşlar bir araya gelerek sevdikleriyle birlikte yiyip içmenin keyfini yaşıyor. Bu yıl corona virüse karşı önlem almak amacıyla sosyal izolasyon sağlandı ve piknik alanları geçici bir süreliğine kapatıldı. 1 Haziran itibariyle ise piknik yerleri ne zaman açılıyor sorusunun yanıtı sorgulanmaya başladı. İşte merak edilen yanıtı…
PİKNİK ALANLARI AÇILDI MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.
- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, spor merkezleri ve tesisleri 24.00'e kadar hizmet vermeye başlayacak.
- Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran'dan itibaren başlanacak.
- Geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan giyim pazarları (sosyete pazarı) olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak yine 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlaması kararlaştırıldı.
Bu tarihten itibaren belirtilen faaliyet konularında hizmetlere başlanabilmesi için valilik ve kaymakamlıklarca İl İdaresi ile Umumi Hıfzıssıhha kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca gerekli kararların alınacağı açıklandı.
Genelgede, belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı anlatıldı. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi kapsamında gerekli adli işlemin başlatılacağı belirtildi.