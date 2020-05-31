CHP'li belediye Gezi'nin yıl dönümünde ağaç kesti!

Bolu'da yerel seçimleri CHP'li Tanju Özcan'ın kazanmasının ardından şehrin çeşitli bölgelerinde yapılan usulsüz ağaç kesimlerine bir yenisi daha eklendiği iddia edildi.

Borozanlar Mahallesi'nde eski cezaevi karşısında bulunan caddenin başında yer alan ıhlamur ağacı, bugün CHP'li Bolu Belediyesi ekiplerince kesildi.

CHP'li belediyenin yetişmesi oldukça zor olan ıhlamur ağacını acımadan kesmesi vicdansızlık olarak değerlendirildi. Ağaç katliamının Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde yaşanması manidar bulundu.

KÖYÜNÜN İŞLEK OLMAYAN ARKA YOLUNU GENİŞLETMEK İSTEMİŞ!

Kesilen ağaca ilişkin üzüntülerini sosyal medyadan paylaşan Bolulu vatandaşlar, CHP'li Tanju Özcan'ın Başkan Yardımcısı yaptığı Feridun Yılmaz tarafından kesimin gerçekleştirildiğini iddia ettiler. Yılmaz'ın Bolu Paşaköylü olduğunu, köyünün arka yoluna çıkan bu caddeyi genişletmek için kaldırımdaki ıhlamur ağacını kestirdiğini ileri sürdüler.

İHBARLAR ÜSTÜNE İNCELEMELER BAŞLATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ilgili kesimin gerçekleştirilmesi için herhangi bir bakanlıktan izin alınmadı. Kamu görüşleri alınmadan kesilen bu ıhlamur ağacında herhangi bir bitki hastalığı bulunmadığı ve kesilmesi yasak ağaçlar arasında olduğu kaydedildi. Konuya ilişkin vatandaşlardan çok sayıda ihbar geldiği ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.





KESİLMESİ YASAK OLAN IHLAMUR AĞACINI KEYFİ KESTİLER

Karayolları Genel Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgilere göre 6 metre ölçüsündeki yolun genişletilmeye ihtiyacı olmadığı, araç sirkülasyonunun çok düşük olduğu, kesimin bu nedenle keyfi gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı.

TANJU ÖZCAN'IN NE DİYECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Daha önce sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi Parkı'na ilişkin sözlerine "RTE yine Gezi Parkı üzerinden rest çekiyor. Ben kendi adıma restini görüyorum… Senden korkan senin gibi olsun... Hodri meydan!!!" şeklinde yanıt veren Tanju Özcan'ın Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde kestikleri ağaca ilişkin ne diyeceği merak konusu. (Sabah)