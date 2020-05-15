

İstanbul'da dün mide bulandıran bir olay gerçekleşti. H.Ş. (12) annesi F.Ş. ile Gezi Parkı'na gitti. Burada bisikletle gezindi. Ancak parkta bulunan üç kişi, küçük kızı sözlü taciz etti. Tacizcilerden biri H.Ş'yi kolundan tutarak evine götürmek istedi. Paniğe kapılan kız, çığlıklar atarak yardım istedi. İhbar üzerine anında bölgeye giden ekipler, şüpheli üç kişiyi enseledi. H.Ş, yakalanan şüphelileri teşhis etti. Anne F.Ş. ise tacizcilere elleriyle vurarak, tepki gösterdi. Karakola götürülen A.K, M.A. ve İ.A'nın kırmızı ışıklarda duran araçlardaki sürücülere mendil satmaya çalıştığı, uyuşturucu kullanmak ve hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Zanlılar, savcılık talimatıyla salıverildi.

Polis ekipleri, anne ile kızını sakinleştirmeye çalıştı.