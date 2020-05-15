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    • Yaşam
    • 15.05.2020 Gazete
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    'nda güpegündüz taciz! Küçük kızı kaçırmaya kalktılar...

    'da dün mide bulandıran bir olay gerçekleşti. H.Ş. (12) annesi F.Ş. ile 'na gitti. Burada bisikletle gezindi. Ancak parkta bulunan üç kişi, küçük kızı sözlü taciz etti. Tacizcilerden biri H.Ş'yi kolundan tutarak evine götürmek istedi. Paniğe kapılan kız, çığlıklar atarak yardım istedi. İhbar üzerine anında bölgeye giden ekipler, şüpheli üç kişiyi enseledi. te kaydı bulunan zanlılar, savcılık talimatıyla salıverildi.


    İstanbul'da dün mide bulandıran bir olay gerçekleşti. H.Ş. (12) annesi F.Ş. ile 'na gitti. Burada bisikletle gezindi. Ancak parkta bulunan üç kişi, küçük kızı sözlü taciz etti. Tacizcilerden biri H.Ş'yi kolundan tutarak evine götürmek istedi. Paniğe kapılan kız, çığlıklar atarak yardım istedi. İhbar üzerine anında bölgeye giden ekipler, şüpheli üç kişiyi enseledi. H.Ş, yakalanan şüphelileri teşhis etti. Anne F.Ş. ise tacizcilere elleriyle vurarak, tepki gösterdi. Karakola götürülen A.K, M.A. ve İ.A'nın kırmızı ışıklarda duran araçlardaki sürücülere mendil satmaya çalıştığı, uyuşturucu kullanmak ve hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Zanlılar, savcılık talimatıyla salıverildi.




    ekipleri, anne ile kızını sakinleştirmeye çalıştı.

    Haberler Yaşam İstanbul Gezi Parkı'nda güpegündüz taciz! Küçük kızı kaçırmaya kalktılar...
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