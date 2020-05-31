HASTA ÇOCUKLAR OKULA ALINMAYACAK

Bu süreçte grip ve benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmeyecek. Öğrenciler okula geldiklerinde kıyafetleri değiştirilecek ve elleri dezenfekte edilecek. Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak.

Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere günde en az iki kez temizliği yapılacak, taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanacak. Seyahat süresince araç içerisindeki şoför ve tüm yolcuların tıbbi maske takmaları sağlanacak.