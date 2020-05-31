Türkiye bundan 7 yıl önce küresel bir operasyona sahne oldu. Sözde çevreciler tarafından birkaç ağaç için başlatılan Gezi Parkı eylemleri; birden bire Türkiye'nin sürdürdüğü mega projelere karşı çıkılan ve yapımlarının durdurulması istenen bir kalkışmaya dönüştü. Türkiye'nin 52 yıllık IMF serüveninin sona erdiği günlerde yaşanan bu kalkışmanın ardında FETÖ'nün kripto elemanları ve onların iş birlikçileri vardı. Türkiye'ye milyarlarca dolara mal olan kalkışmaya, 7'nci yılında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sahip çıktı.

SOSYAL MEDYADA SKANDAL PAYLAŞIM

Terör örgütü militanlarının cirit attığı, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asıldığı Gezi Parkı olaylarının 7'nci yılında sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan İmamoğlu, "Şeyh Edebali'nin "Ey Oğul" seslenişi yöneticiler için anlamlı bir kılavuzdur. Kılavuzun şaştığı zamanlar oldu. Şehrin yeşiline ve demokrasisine saygı göstermeyenlere karşı milyonların derin bir nefes alışı oldu Gezi. Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum. #Gezi7Yaşında" dedi.

TERÖRİST SAKİNE CANSIZ'IN KİTABINI DA SATTIRMIŞTI

Göreve geldiği ilk günden bu yana skandallarıyla adından söz ettiren İmamoğlu, terörist Sakine Cansız'ın kitabının İBB kuruluşu olan Kültür A.Ş.'de satılmasını sağlamıştı.

Terör örgütü PKK ile ilişkili oldukları için görevden alınan HDP'li belediyelere de sahip çıkan İmamoğlu, bu belediyeler için "Kim terörist? Kim terör örgütüne üye?" sözlerini sarf etmişti.

Takvim.com.tr/Özel haber