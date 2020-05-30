İstanbul'un fethinin 567. yılı dün büyük bir coşku ile kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kutlamalar sırasında yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak fethedilenin toprak parçası değil gönüller olduğunun altını çizdi

29 Mayıs günü el değiştiren sadece bir şehir değildir. O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür.



Bir devrin kapanıp, yeni bir devrin açıldığı bu tarih insanlığın hafızasından asla silinmeyecektir. pic.twitter.com/7tC6wE1O2M — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 30, 2020

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan paylaşım:

"29 Mayıs günü el değiştiren sadece bir şehir değildir. O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür. Bir devrin kapanıp, yeni bir devrin açıldığı bu tarih insanlığın hafızasından asla silinmeyecektir."