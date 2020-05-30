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    • 30.05.2020 13:58
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "" paylaşımı: Fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür

    Son dakika haberi... Başkan , fethine ilişkin yaptığı paylaşımda, “Fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür.” ifadelerini kullandı.

    'un fethinin 567. yılı dün büyük bir coşku ile kutlandı. Başkan , kutlamalar sırasında yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak fethedilenin toprak parçası değil gönüller olduğunun altını çizdi

    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan paylaşım:

    "29 Mayıs günü el değiştiren sadece bir şehir değildir. O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür. Bir devrin kapanıp, yeni bir devrin açıldığı bu tarih insanlığın hafızasından asla silinmeyecektir."

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "29 Mayıs" paylaşımı: Fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür
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