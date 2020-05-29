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    • 29.05.2020 22:46
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    Son dakika: 'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde 'da Fetih Suresi okundu

    'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları, 'in şehri aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı 'da düzenlenen "Fetih Şöleni"nde, Fetih Suresi okundu. Başkan Erdoğan, Fetih Suresi'nin okunmasının ardından Türkçe meali ile konuşmasına başladı. Erdoğan, "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

    'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları, 'in şehri aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı 'da düzenlenen "Fetih Şöleni"nde, Fetih Suresi okundu.

    Fetih Suresi'nin ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan canlı yayında Fetih Suresi'nin Türkçe meali ile konuşmasına başladı.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları:

    Fethin 567. yıl dönümünün Fatih'in emaneti Ayasofya'da Fetih Suresi okunmak ve dualar edilmek suretiyle yad edilmesi çok önemli,

    Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet bizim için hem bu dünyada hem öteki dünyada birer berat belgesidir.

    İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir bırakacağız.

    Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

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