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    • 30.05.2020 14:48
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    : Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi! karargahı çöktü

    haberi... , dağlarında 5 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, "Biri Herekol sorumlusuydu. Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki Dağı'nda, biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece sözde karargahın çöktüğünü bildirdi.

    Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    "Herekol dağlarından JÖH ve PÖH'lerimizden haberler var, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü."




    Öte yandan operasyonda büyük bir telsiz ele geçirildiği de gelen bilgiler arasında.



    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi! Herekol karargahı çöktü
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