Fatih Sultan Mehmet Han komutasındaki Osmanlı Ordusu, 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul'u kuşattı. İstanbul'un 53 günlük kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedildi. İlk Cuma namazı ise 1 Haziran 1453'te Ayasofya'da kılındı.
FETHİN 567 YIL DÖNÜMÜNDE FETİH SURESİ
İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları, Fatih Sultan Mehmet'in şehri aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya'da düzenlenen "Fetih Şöleni"nde, Fetih Suresi okundu.
Başkan Erdoğan, Fetih Suresi'nin okunmasının ardından Türkçe mealini okuduktan sonra "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
YUNAN RAHATSIZ OLDU!
Fetih Suresi'nin okunmasının ardından adeta kuduran Yunan medyası "İstanbul'da utanç görüntüleri. Ayasofya'da İslami dua." gibi skandal manşetler attı.
İŞTE O MANŞETLERDEN BAZILARI:
"İstanbul'da utanç görüntüleri. Ayasofya'da İslami dua."
"İğrenç: İmam Ayasofya'da Kur'an okudu."
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