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    • Spor
    • 30.05.2020 Gazete
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    Başkan : Ok ve yay hakimiyet nişanesidir

    Başkan ,"Ok ile yay devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak sembolik değere sahiptir. Ok gönderilen kişinin gönderenden emin olması anlamına gelir" dedi.

    İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları için yapılan 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi. Başkan Erdoğan, ödül törenine video konferans ile katıldı. Kültürümüzde ok ve yayın savaş ve avlanmanın ötesinde siyasetten spora birçok manayı bünyesinde barındırdığını söyleyen Erdoğan, "Ok ile yay devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak sembolik değere sahiptir. Ok gönderilen kişinin gönderenden emin olması anlamına gelir" diye konuştu.

    Fetih Kupası'nın salgın sonrasında yapılan ilk müsabaka olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu etkinliğin yeni dönemin müjdecisi olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

    BÜYÜK COŞKU YAŞANDI
    Fetih Kupası coşku yaşatırken kategorilerinde ilk 3'e girenler de ödüllerini aldı.



    ATA SPORLARI BÜYÜK DEĞER
    Erdoğan tarihini bilen, ahlaklı, sağlıklı gençler yetiştirmek için ata sporlarının önemli olduğunu söyledi.

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