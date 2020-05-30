fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları için yapılan 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi. Başkan Erdoğan, ödül törenine video konferans ile katıldı. Kültürümüzde ok ve yayın savaş ve avlanmanın ötesinde siyasetten spora birçok manayı bünyesinde barındırdığını söyleyen Erdoğan,diye konuştu.Fetih Kupası'nın salgın sonrasında yapılan ilk müsabaka olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu etkinliğin yeni dönemin müjdecisi olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.Fetih Kupası coşku yaşatırken kategorilerinde ilk 3'e girenler de ödüllerini aldı.tarihini bilen, ahlaklı, sağlıklı gençler yetiştirmek için ata sporlarının önemli olduğunu söyledi.