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    • 29.05.2020 06:53
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    Eski Orman Bakanı Veysel Eroğlu'ndan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zor Haliç sorusu

    CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “4 yıllık süre içinde Haliç’ten 280 bin ton çamur çıkarılarak, temizlenecek” paylaşım büyük tepki çekmişti. 1994 yılında Başkan Erdoğan’ın belediye başkanı olmasının ardından yürütülen projelerin başındaki eski Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İmamoğlu’na zor bir soru sordu. Eroğlu, “Acaba malum zihniyet çevreyi ve Haliç’i kirletmeye başladı da kamuoyuna şimdiden bunun bahanesini mi hazırlamaya çalışıyor?” dedi.

    İkiliye cevabı 'ın 1994'te belediye başkanı olmasının ardından yürütülen projelerin başındaki isim olan eski Orman Bakanı Veysel Eroğlu verdi. O dönemde İSKİ Genel Müdürlüğü yapan Eroğlu, Haliç'in nasıl temizlendiğini anlatı.

    EN BÜYÜK ÇEVRE KORUMA PROJESİ
    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanı seçildikten sonra ilk işinin su sorununu çözmek olduğunu söyleyen Eroğlu, ardından 1997'yi Haliç yılı ilan ederek dünyanın en büyük çevre koruma projesini tatbik ettiklerini belirtti.

    Eroğlu şöyle konuştu:

    "Ülkemizde taraflı tarafsız her kesimin takdirle karşıladığı bu muazzam projeye, birilerinin çıkıp 'Haliç'i mahvetmişler' demesi akla, mantığa ve izana sığmaz. İstanbul'da su ve atık suyun işletilmesi ve yönetilmesi büyük bir tecrübe ile hizmet aşkı gerektiriyor. Acaba malum zihniyet çevreyi ve Haliç'i kirletmeye başladı da kamuoyuna şimdiden bunun bahanesini mi hazırlamaya çalışıyor?"

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