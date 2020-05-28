İkiliye cevabı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te belediye başkanı olmasının ardından yürütülen projelerin başındaki isim olan eski Orman Bakanı Veysel Eroğlu verdi. O dönemde İSKİ Genel Müdürlüğü yapan Eroğlu, Haliç'in nasıl temizlendiğini anlatı.

EN BÜYÜK ÇEVRE KORUMA PROJESİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanı seçildikten sonra ilk işinin su sorununu çözmek olduğunu söyleyen Eroğlu, ardından 1997'yi Haliç yılı ilan ederek dünyanın en büyük çevre koruma projesini tatbik ettiklerini belirtti.

Eroğlu şöyle konuştu:

"Ülkemizde taraflı tarafsız her kesimin takdirle karşıladığı bu muazzam projeye, birilerinin çıkıp 'Haliç'i mahvetmişler' demesi akla, mantığa ve izana sığmaz. İstanbul'da su ve atık suyun işletilmesi ve yönetilmesi büyük bir tecrübe ile hizmet aşkı gerektiriyor. Acaba malum zihniyet çevreyi ve Haliç'i kirletmeye başladı da kamuoyuna şimdiden bunun bahanesini mi hazırlamaya çalışıyor?"