Güniz Akkuş kimdir? Hanımağa Güniz Akkuş kaç yaşında, nereli? Güniz Akkuş’un suçları neler?

Güniz Akkuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Hanımağa lakabıyla tanınan Güniz Akkuş kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Son günlerin çok konuşulan isimlerinden birisi olan Güniz Akkuş yeniden gündeme oturdu. Akkuş geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı. İşte, Güniz Akkuş hakkında merak edilen bilgiler…

GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR?

Çetecilikten yargılanan ve polislik mesleğinden ihraç edilen hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, 3 yıl hapis cezası almış ve cezasını çektikten sonra tahliye olmuştur. Hakkında verilen bilgilere göre polislik mesleğinden atılan Güniz Akkuş, sabıkalı kişilerden oluşturduğu bir çeteyle eğlence mekanlarını haraca bağladığı söyleniyor.

Polislikten ihraç edilen Akkuş, artık kendi mesleğiyle anılacağını söyleyerek birçok lideri gözdağı verip kendi örgütünü kurmuştur. Daha sonra oluşturduğu bu çete ile haraca bağladığı eğlence mekanlarını basan ve 1 kişiyi yaralamakla suçlanan Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, 3 yıl hapis cezası almış ve cezasını çektikten sonre tahliye olmuştur. Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratan Reina eğlence mekanına yapılan silahlı baskının da Hanımağa ve çetesi tarafından yapıldığı biliniyor.