Güniz Akkuş kimdir? Hanımağa Güniz Akkuş kaç yaşında, nereli? Güniz Akkuş’un suçları neler?

Güniz Akkuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Hanımağa lakabıyla tanınan Güniz Akkuş kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Son günlerin çok konuşulan isimlerinden birisi olan Güniz Akkuş yeniden gündeme oturdu. Akkuş geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı. İşte, Güniz Akkuş hakkında merak edilen bilgiler…
GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR?
Çetecilikten yargılanan ve polislik mesleğinden ihraç edilen hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, 3 yıl hapis cezası almış ve cezasını çektikten sonra tahliye olmuştur. Hakkında verilen bilgilere göre polislik mesleğinden atılan Güniz Akkuş, sabıkalı kişilerden oluşturduğu bir çeteyle eğlence mekanlarını haraca bağladığı söyleniyor.
Polislikten ihraç edilen Akkuş, artık kendi mesleğiyle anılacağını söyleyerek birçok lideri gözdağı verip kendi örgütünü kurmuştur. Daha sonra oluşturduğu bu çete ile haraca bağladığı eğlence mekanlarını basan ve 1 kişiyi yaralamakla suçlanan Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, 3 yıl hapis cezası almış ve cezasını çektikten sonre tahliye olmuştur. Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratan Reina eğlence mekanına yapılan silahlı baskının da Hanımağa ve çetesi tarafından yapıldığı biliniyor.
GÜNİZ AKKUŞ SEDAT PEKER'E NE DEDİ?
Bana bak Sedat, sana 10 gün müddet veriyorum. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa gerçek vatan sevdalıları kardeşim bir gece ansızın senin ziyaretine gelecek.
GÜNİZ AKKUŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, son zamanlarda sosyal medya aracılığıyla organize suç örgütü elebaşları lehinde ve aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunarak kamu düzenini bozan şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Mersin'de çalışma başlatıldı.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ü İstanbul polisince yakalandı. Gözaltına alınanların arasında Cenk Ç. ve Zafer Ç. kardeşler ile lakabı Hanımağa olan Güniz Akkuş ve Ali Y. olduğu öğrenildi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 25 mermi, 2 kelepçe ve 1 telsiz ele geçirildi.
GÜNİZ AKKUŞ SERBEST Mİ KALDI?
Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "hijyen" operasyonunda gözaltına alınan Hanımağa olarak bilinen Güniz Akkuş serbest bırakıldı.