CHP'ye yakınlığı ile bilinen HALK TV'de Özlem Gürses'in konuğu olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, skandal açıklamalara imza attı. Özlem Gürses'in provokatif 'Ayasofya' sorusunu yanıtlayan DEVA'lı Yeneroğlu, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kapsamında fethin sembolü olan Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasından tıpkı Yunanlar gibi rahatsız oldu.

HADDİNİ AŞTI, FETİH SURESİ OKUNMASINI SAÇMALIK OLARAK YORUMLADI!

Abdullah Gül destekli Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Yeneroğlu, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını 'saçmalık' olarak yorumladı. Yeneroğlu haddini aşarak, "Böyle saçma sapan gündemlerle uğraşmak beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.





BU ZİHNİYETİN KENDİSİNE 'DEVA'SI YOK

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'nun HALK TV yayınında İstanbul'un Fethi ile ilgili sarf ettiği skandal sözler büyük tepki gördü. Fethin sembolü, Fatih Sultan Mehmed Han'ın emaneti Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasından rahatsız olan Yeneroğlu hakkında, "Bu zihniyetin kendisine 'deva'sı yok ki halka bir faydaları olsun" şeklinde yorumlar yapıldı.

NEDEN CHP'LİLER VE YUNANLILAR GİBİ RAHATSIZ OLDU?

Halk TV'deki skandal açıkmalarının ardından sosyal medya kullancıları DEVA'lı Yeneroğlu'na "Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasından neden CHP'liler ve Yunanlılar gibi rahatsız oldun?" sorusunu yöneltti.







Bir sosyal medya kullancısı da "Tamam çok güzel işte böyle yorumlara devam etsinler. CHP'den ne koparırlarsa kâr" paylaşımı yaparak ittifak arayışında olan DEVA Partisi'nin CHP'ye göz kırptığını ifade etti.



HALK TV'NİN PROVOKATİF SUNUCUSU CAHİLLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

HALK TV sunucusu Özlem Gürses, konuğu olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'na sorduğu provokatif 'Ayasofya' sorusunda cahilliğini gözler önüne serdi. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Fetih Suresi'ne Fetih Duası diyen Gürses, akıllara 'Kunut' dualarını ayet sanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi.







BATI'YA YARANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR

Abdullah Gül destekli DEVA Partisi'nin Batı'ya yaranmak için çirkin emellerine Ayasofya'yı alet etmesi, bu zihniyetin siyasi çıkarlar uğruna neler yapabileceklerini gözler önüne sermiş oldu. Partinin Genel Başkanı Ali Babacan yakın zamanda "Meclis'in birinci gün birinci maddesi cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakmak olacak" ifadelerini kullanarak, FETÖ ve PKK'ya göz kırpmıştı.