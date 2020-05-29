Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.05.2020 14:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2020 15:22
    ABONE OL

    'ın Deva Partisi'nde çatlak! Kurucular kurulu üyeleri birbirine girdi!

    Geçtiğimiz günlerde ve ’ya yeşil ışık yakan ’ın partisinin kurucuları 1960 darbesi için birbirlerine girdi. Parti kurucularından ve , 27 Mayıs darbecisi ve konusunda Twitter'da kapıştı. Daha yeni kurulan partinin bu kadar çabuk çatlak vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

    Ali Babacan'ın Deva Partisi'nde ilk çatlak!

    Deva Partisi, ilk parti içi kavgayı yaşadı. Partinin kurucularından ile , sosyal medyada karşı karşıya geldi. Deva'nın iki kurucu üyesini karşı karşıya getiren ise darbesi ve oldu.

    DARBECİ DİYE TÜRKEŞ'İN RESMİNİ PAYLAŞTI
    Mehmet Emin Ekmen, 27 Mayıs'ın yıldönümünde, "Herkes ve arkadaşlarını paylaşıyor, ben de darbecileri paylaşıyorum. Hatırlamak ve yüzleşmek için" notuyla Türkeş'in darbe bildirisini okuduğu fotoğrafını paylaştı. 23. Dönem Milletvekilliği yapan Mehmet Emin Ekmen, uzun yıllar saflarında siyaset yapmıştı.

    AHLAKİ DEĞİL, DELİKANLICA DEĞİL, ADİL DEĞİL
    Musa Malik Yıldırım'ın buna cevabı çok daha sert oldu. Yıldırım, "Alparslan Türkeş'le ve Türk milliyetçiliğiyle hesaplaşmak için Menderes'in idamını istismar etmek, ahlâkî değildir, delikanlıca değildir, adil hiç değildir. Herkes haddini bilsin" ifadelerini kullandı. Musa Malik Yıldırım, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkan Yardımcılarından birisi olarak biliniyor.

    Haberler Güncel Ali Babacan'ın Deva Partisi'nde çatlak! Kurucular kurulu üyeleri birbirine girdi!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri