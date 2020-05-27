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    • 27.05.2020 07:53
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    Sabah gazetesi yazarı 'dan , ve Abdullah Gül'e sert tepki: Erdoğan'ı hep sırtından hançerlediler!

    , Abdullah Gül ve ’nun önceki söylemlerini ve ihanetlerini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , “'nu adayı gösterip "tıpış tıpış oy vereceksiniz" diyen, 'e çıkanı partiden atarım yollu racon kesen ve her de yenilen 'na onlar sadakat gösterirken, bunlar, her seçimde kazanan Başkan Erdoğan'ı adeta sırtından hançerlediler!” diye yazdı.

    Erdoğan'ı hep sırtından hançerlediler!

    İşte Salih Tuna'nın köşe yazısından ilgili bölüm:
    Biri (rahmetlinin de fakire dediği gibi) Avrupa'da herhangi bir ülkede en fazla büyükelçi olabilirdi, "başbakan" oldu. Diğerini kimse tanımıyordu, "bakan" oldu. Ötekini sorarsanız anca başbakanlık hayali kurabilirdi, "cumhurbaşkanı" oldu.
    Bu makamlara gelmelerini sağlayan "liderleri" bunların da bedelini ödedi.
    Mesela, "Gül benim cumhurbaşkanım değil" diyen o 'li yazarçizere bile ayar verdi.
    "Otoriter" olduysa, biraz da bunların hakkını hukukunu savunurken oldu.
    Ne ki, bunlar dehrin sefasını sürerken cefası ona kaldı.
    Hedef hep o oldu; kumpaslara tuzaklara, suikastlara maruz kaldı, velhasıl, ölümlerden döndü.
    Şu hale bakar mısınız:
    'nu adayı gösterip "tıpış tıpış oy vereceksiniz" diyen, 'e çıkanı partiden atarım yollu racon kesen ve her de yenilen 'na onlar sadakat gösterirken, bunlar, her seçimde kazanan Başkan Erdoğan'ı adeta sırtından hançerlediler!
    Pardon, "sırtından hançerlemek" ifadesi biraz ağır mı oldu?
    "Sattı" diyeyim... Bu da mı ağır oldu?
    Peki "Yusuf'u kuyuya attılar!" diyeyim, başka ne diyeyim?!

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    Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'dan Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e sert tepki: Erdoğan'ı hep sırtından hançerlediler!
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