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    • 28.05.2020 14:42
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    : kuzeyine ! 'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

    haberi... Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 'lı 3 terörist yla etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Irak kuzeyine hava harekatı! PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
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