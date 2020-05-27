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    • 27.05.2020 09:39
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    : Van'da 2016 yılında binasına düzenleyen terörist getirildi

    haberine göre Van'da 2016 yılında İl Başkanlığı ile zırhlı polis aracına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı saldırı olayıyla ilgili, turuncu kategoride aranan 'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonda getirildi.

    Flaş! O terörist etkisiz hale getirildi

    Valilikte yapılan açıklamada, terör örgütü 'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

    Van'da 4 yıl önce gerekleştirilen iki ayrı terör saldırısıyla ilgili aranan "Reşit" kod adlı PKK'lı terörist 'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bervarsevdin-Norduz grubunda yer alan, sözde Van eyaletinde 2015-2016 yılları arasında mahalle yapılanmalarında, 2016 yılı sonlarında kırsala katılımla YPS faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren Reşit (K) Mustafa Ertaş (terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olup 2016'da Van Merkez Beşyol bölgesinde AKP İl Başkanlığı binasına yönelik yapılan bombalı saldırıda, bombalı aracı Gürpınar kırsalından Van merkeze getirdiği, aynı yıl Van merkezinde zırhlı polis aracına yapılan eylemde roketatar kullandığı tespit edilmiştir) 27 Mayıs'ta hava destekli icra edilen Kapan-Şehit Jandarma Asteğmen Özgür Gençoğlu (2020-143) operasyonunda Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirilmiştir."

    Haberler Güncel Son dakika: Van'da 2016 yılında AK Parti binasına bombalı saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
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