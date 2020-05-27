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    Son dakika: 'de alçak saldırı! Yola önceden döşenen EYP, konvoyunun geçişi sırasında infilak ettirildi

    'nin kentinde M4 kara yolunda konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Haberler Güncel Son dakika: İdlib'de alçak saldırı! Yola önceden döşenen EYP, TSK konvoyunun geçişi sırasında infilak ettirildi
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