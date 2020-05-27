Son dakika: İdlib'de alçak saldırı! Yola önceden döşenen EYP, TSK konvoyunun geçişi sırasında infilak ettirildi
Suriye'nin İdlib kentinde M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İdlib'deki M4 kara yolunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait konvoyun geçişi sırasında, yola döşenmiş el yapımı patlayıcı patlatıldı. Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.