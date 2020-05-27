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    Son dakika: Irak'ta 'ya bir darbe daha

    Son dakika haberine göre , Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

    Irak'ta PKK'ya bir darbe daha

    (), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarıyla 5 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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