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    • 28.05.2020 14:22
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    Organize suç örgütlerine yönelik soruşturmada 1 kişi tutuklandı

    Organize suç örgütü elebaşları lehinde veya aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ettikleri ve ölüm tehditlerinde bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve le serbest bırakılan Cenk Ç. savcılığın itirazı üzerine yeniden hakkında yakalama kararı çıkarıldı. tekrar gözaltına alınan Cenk Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Organize suç örgütlerine yönelik soruşturmada tutuklama kararı

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, sosyal medya aracılığıyla organize suç örgütü elebaşları lehinde ve aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunup kamu düzenini bozan şüphelilerin yakalanması amacıyla 'ta çok sayıda ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Cenk Ç'nin le serbest bırakılmasına savcılık itirazda bulundu.

    Savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan ve tekrar gözaltına alınan Cenk Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Mersin'de 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda Cenk Ç. ve Zafer Ç. kardeşler ile Güniz A, Ali Y, Ahmet C, Abdullah Ö, Beytullah İ, Erhan Ş, Nihat K. ve Ferdi D. yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 124 mermi, 2 kelepçe, 2 bıçak, 2 kasatura, 1 telsiz, 1 kılıç, 2 tarihi eser nitelikli bıçak ve 100 sikke ele geçirilmişti.

    Şüphelilerden 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, Cenk Ç'nin de arasında bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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