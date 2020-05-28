20 yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti erkek vatandaşı askerliğini yapmak üzere işlemlerini başlatır ve TSK'ya sunulmak üzere başvurusunu tamamlar. TSK, bilgisayar üzerinden "random" sıradan yani rastgele olarak sınıf, tertibat ve askerlik bölgesini belirler… Sınıflandırılmış yükümlü ise asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliğin belli olduğunu göstermektedir. e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama için bakıldığında Sınıflandırılmış Yükümlü ibaresi ile karşılaşan adayların, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağı yazacaktır.
Kütüğe Göre Askerlik Sorgulama
Türk Silahlı Kuvvetlerinin her celp dönemi ihtiyaçları doğrultusunda askere alımlar gerçekleştiriliyor. Tabi bu ihtiyaçlar da her dönem farklılık gösteriyor bu nedenle şu şu illerin nüfusuna kayıtlı yükümlüler şurada bu bu illerin nüfusuna kayıtlı yükümlüler ise şurada görev yapacak diye bir şey yok. Yani kütüğe göre askerlik nereye çıkar sorusunun cevabını verebilmek mümkün değildir. Yükümlülerin nitelikleri ve silahlı kuvvetlerin ihtiyaçları doğrultusunda bir planlama yapılmaktadır. Bu konuda TSK'nın resmi olarak vermiş olduğu cevap şu şekildedir;
"Eğitim birliklerinde acemi eğitimine devam eden erbaş/erlerin kadro birliklerine dağıtımları; birlik, karargâh ve kurumların erbaş ve er kadro ihtiyacı, sağlık ve tahsil durumları, yetişmiş oldukları branş, ikâmet ettikleri ve nüfusa kayıtlı oldukları iller ile mevzuat kapsamındaki durumları da dikkate alınarak hiçbir müdahale olmaksızın "BİLGİSAYAR"ortamında yapılmaktadır.
"Erbaş/erler nüfusa kayıtlı oldukları ve kendileri ile ailelerinin daimi ikâmet ettikleri il sınırları(ilçe ve köyler dâhil)içindeki birlik, karargâh ve kurumlara tertip edilmemektedir."
Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere planlama yapılırken yükümlülerin kayıtlı olduğu kütük ve daimi ikametgah adresleri ile aynı yere askerlik çıkmamasına dikkat ediliyor. Ancak adres kayıt sisteminde "Mernis" yaşanan bir takım hatalar nedeniyle bazı yükümlüler ikameti olduğu ile askerliği çıkabilir. Bu durum bildirildiği takdirde derhal o askerin görev yeri değiştirilir. Örneğin İstanbul ili nüfusuna kayıtlı olup da İstanbul'da askerlik yapan çok kişi olduğu duyulmuştur. Böylesi durumlarlar istisna da olsa olmuştur.
ASKERLİK YOL İZNİ NE KADAR?
800 kilometreden daha az seyahat edilecekse 1 gün,
800 kilometre ile 1600 kilometre arasında seyahat edilecekse 2 gün,
1600 kilometreden daha fazla seyahat edilecekse 3 gün yol izni verilir.
ASKERLİK YOL PARASI SORGULAMA
Devlet tarafından yatırılan yol parasının sorgulamaları e-devlet sistemi üzerinden ve PTT şubeleri üzerinden yapılabilmektedir. Paranın tutarı ve hangi konu ile ilgili olduğu e-devlet sistemi aracılığı ile görüntülenebilmektedir. Ancak paranın yatıp yatmadığı yalnızca PTT şubeleri üzerinden görülebilmektedir. Askerlik yol parasının yatıp yatmadığı PTT şubeleri üzerinden kimlik belgesi ile kontrol edilebilmektedir. Paranın yatması halinde kişilerin birliklerine teslim olmalarına gerek kalmadan yol parası alınabilmektedir.
ASKERLİK YOL PARASI HESAPLAMA
Askerlik için yol parasının hesaplanması kilometreye göre gerçekleşmektedir. Bu hesaplama sırasında belediye birimleri otobüs ücretleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi askerlik şubelerine yapmaktadır. Sonrasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak askerlik yol parası hesap edilmektedir. 0-600 KM arasında yol gidenlere bir günlük 20 TL verilir. 601-1200 KM yol gidenlere iki günlük 40 TL yol parası verilmektedir. 1201-1800 KM yol gidenlere ise 3 gün için 60 TL ödeme yapılır.
ASKERLİK YOL PARASI NEREYE YATIRILIR?
Askerlik yol parası PTT şubelerine yatırılmaktadır. PTT şubelerinden ya da PTT ATM'lerinden kartsız işlem menüsü aracılığı ile askerlik yol parasını çekmek mümkündür. Paranın alınabilmesi için kimlik numarası yeterli olmaktadır. Diğer yandan Ziraat Bankası üzerinden de askerlik yol paraları çekilebilmektedir.