30 – 31 Mayıs hafta sonu yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30 – 31 Mayıs hafta sonu yasağı olacak mı? Ülke genelinde uygulanan hafta sonları sokağa çıkma yasakları aylardır devam ediyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vatandaşlar bu hafta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Bu nedenle gözler alınacak yeni karara çevrildi. Peki, 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Detaylar haberimizde…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkalığında toplanıyor. Toplantıda, salgınla mücadeledeki son durum değerlendirilecek. Son verilere göre bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak.