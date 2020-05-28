Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Askerlik sınıflandırılmış yükümlü anlamı nedir?

Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? E-Devlet askerlik sınıflandırılmış yükümlü anlamı nedir? 28 Mayıs 2020 tarihinde askere gidecek binlerce genç askerlik yerlerini sorguluyor. Askerlik yerlerini öğrenen kişiler de ekranlarında "sınıflandırılmış yükümlü" ibaresini görüyor. Peki, sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü anlamı nedir? Cevabı haberimizde!
SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR?
Sınıflandırılmış yükümlü, asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliğin belli olduğunu göstermektedir. e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama için bakıldığında Sınıflandırılmış Yükümlü ibaresi ile karşılaşan adayların, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağı yazacaktır.
SEVK TARİHLERİ AÇIKLANDI
Yedek subay, astsubay adayları ile erbaş ve erlerin, askerlik hizmetini bedelli yapacaklar dahil sevk tarihleri de açıklandı. Birinci grup erbaş ve er sevk tarihi 5 Haziran olarak belirlendi. İlgili kimseler sevk belgesini 01-05 Haziran tarihleri arasında alabilecek. Haziran grubunda bedelli er statüsündeki kimselerin ise sevk tarihi 20 Haziran olarak açıklandı. Bu statüdeki kişiler ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgesini alabilecek. Son olarak yedek subay, astsubay adayları, ikinci grup erbaş ve er, nisan grubunda ertelenen bedelli erlerin sevk tarihleri ise 29 Haziran olarak belirlendi. Bu kapsamdaki kimseler, 25-29 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecek.
MSB tarafından yapılan açıklamada belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten Covid-19 anketini dolduracaklar. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek.
Test sonucu Covid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecek. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Covid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar. Asker eğlencesi, uğurlaması ve benzeri faaliyetleri icra etmeyecekler. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlem uygulanacaktır.
e-Devlet'ten sevk belgesini alanlara ödenecek yol ve iaşe parasının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği; askerlik şubesi başkanlığından sevk belgesini alanlar ise sevk belgesini aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilecek. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri, kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PTT Matiklerden alabilecek. Yükümlülerin sevk belgeleri ise seyahat izin belgesi olarak kabul edilecek.